紀寶如（左）及高國華響應「松山之春」公益活動。松山社大提供

張如君（中間鑼右一）、社大校長劉熒瑰（鑼右二）及立委蔣萬安（中間鑼左一）、費鴻泰（鑼左二）共同敲響愛心鑼。松山社大提供

普林思頓高中學生表演精采。松山社大提供

時值歲末，泛美國際文教基金會董事長張如君與松山社區大學，發起「松山之春」寒冬送暖敬老關懷公益活動，獲得資深藝人紀寶如力挺響應，同時並頒贈獎狀給74歲的吳靜嫻，以表達對其從事終身教育的敬意。

當年主演《星星知我心》紅極一時的吳靜嫻，在松山社大教唱長達18年，外型比實際年齡年輕許多，不過她有感於年紀漸長、體力不如以往，將不再繼續任教，並獲頒終身教育感謝獎狀。未來教唱工作將交由「景行廳男孩」林智賢接棒，吳靜嫻笑稱這是「大嫻換小賢」。

「松山之春」寒冬送暖活動暨松山社區大學教學成果展，今（15日）在中崙高中舉行。活動在張如君與社區大學校長劉熒瑰、立委蔣萬安與費鴻泰，4人共同敲響愛心鑼後展開，同時有台北市議員秦慧珠、張茂楠、王鴻薇、松山區長薜秋火以及基金會董事何修榕、高齡88歲的創辦人叢樹朗總裁出席參與。

身為「台灣優質生命協會」祕書長的紀寶如，得知張如君舉辦寒冬送暖活動，大方捐贈10件石墨烯被提供給弱勢家庭禦寒。補教名師高國華也熱心捐贈熱銷自產的富貴年菜，Hi-Q中華海洋生技贊助海鮮火鍋，希望讓弱勢者過個好年。

「松山之春」敬老關懷公益活動傳遞社會溫情，嘉惠長者與弱勢民眾，吸引上千人參加。協辦及贊助單位包括中崙高中、普林思頓高中、台北府城隍、台北市銀髮族協會、大潤發中崙店、博仁綜合醫院以及晶璽健康事業集團等單位共襄盛舉。