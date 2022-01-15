根據世界前三大媒體「路透社」昨（14）報導，記者實地走訪台灣位於高雄左營的海軍陸戰隊營區基地，一睹國軍弟兄成為「兩棲蛙人」的艱辛挑戰。文章一出，引起許多國外知名媒體包括英國《衛報》（The Guardian）、印度媒體（Latest LY），以及美國新聞雜誌(U.S. News & Ｗorld Report)競相報導。

路透社直擊國軍弟兄成為「兩棲蛙人」的艱辛過程。

路透社記者直擊蛙人實地訓練過程，「想躲啊？睡！你是睡美人嗎？」指揮官大聲發令而嘶啞，有些人因為體力透支而逐漸失去意識，當他們驚醒的瞬間，迎面而來的是水管噴出的強烈水柱伺候，清醒後再上!經過一天漫長的超高強度操練，只穿著短褲和單薄的外套，加上不間斷的陸、海移地訓練，國軍弟兄們身子早已濕透，汗水與海水摻半，也許又是偶爾把持不住的淚水泛濫，看著他們一個個站在碼頭那端瑟瑟發抖。

根據中華民國海軍全球資訊網公布，想要拿到海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊（Amphiboius Reconnaissance and Patrol Unit，簡稱ARP）的入場門票，有決心成為合格的海陸蛙人，就必須先通過為期十週不眠不休的訓練，海上長泳4小時、陸地長跑25公里只是前菜。這還沒完，後頭還有一系列像是跳傘、游擊戰、爆破等所謂「特戰專精訓練」的路、海、空實戰技能在等著他們。

連續十週六天五夜的訓練又被稱作「地獄週」，他們大部分時間都待在海裡或泳池裡度過，大概六個小時才會有一個小時的休息時間，只要休息時間一到，有的選擇睡覺、吃東西，甚至狂嗑蒜頭讓身子熱起來以增加免疫力，有的人則抓緊時間到醫護站處理傷口及疼痛。

不分寒冬烈日訓練照樣進行，尤其前陣子寒流來襲，氣溫下探不到10度，更何況冬季清晨天都還沒亮就要起身訓練，身負重任最精銳的部隊成員之一，咬著牙更要堅持下去。「我不怕死！」、「身為軍人的使命，這是我們該做的。」、「剛開始很苦很難熬，但是很快就習慣了，全是靠自己給的意志力與決心。」

此次地獄週總共31人參加，最終只有15通過考驗。路透社記者表示，能夠親眼見到蛙人在左營海軍基地最後一次的測試，是非常難能可貴的機會。