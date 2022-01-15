中共總書記習近平對政法工作下達重要指示，指去年政法戰線在維護國家政治安全及社會穩定、常態化掃黑除惡及政法隊伍教育整頓等方面取得新成效，政法工作要提升防範化解重大風險的能力，切實履行維護國家安全、社會安定、人民安寧的重大責任，讓人民群眾切實感受到「公平正義就在身邊」。

習近平又要求各級黨委，要及時研究解決制約政法工作的突出問題，為建設更高水平法治中國提供有力保障。

中共中央政法工作會議在15日北京召開。中央政法委書記郭聲琨在會上傳達習近平指示並表示，強調全國政法機關要深入貫徹習近平法治思想，全面貫徹十九大和十九屆歷次全會精神，增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護，深入學習領會「兩個確立」的決定性意義，以為中共二十大召開創造安全穩定的政治社會環境為主線，以加強黨的政治建設為統領，以全面深化政法改革為動力，以強作風、重落實、提效能為導向，奮力推動新時代政法工作高品質發展。