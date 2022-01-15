香港混血女星何慈茵是TVB簽約藝人和邵氏兄弟旗下藝員，但她從小就備受矚目，因為她的英國籍父親何麥是一代宗師劉家良徒弟，她5歲就跟著學洪拳，有「劉家良徒孫」的稱號，更曾獲得MMA金腰帶殊榮，實力堅強；日前何慈茵自曝工作受傷，頭撞玻璃後滿臉血還縫8針，驚悚畫面網友全看傻。

現年31歲的何慈茵是中英混血兒，從小跟著父親何麥向劉家良習武，5歲就開始學洪拳，擁有功夫底子的她，在2016年參加《G-1格鬥會挑戰賽》（MMA），在2018年贏得了冠軍金腰帶，證明超強實力；另外何慈茵也踏入演藝圈，曾當過viuTV兒童節目主持人，目前是TVB簽約藝人及邵氏兄弟藝員。

日前何慈茵自曝工作受傷，頭撞玻璃後滿臉血還縫8針，驚悚畫面網友全看傻。(圖/ 摘自何慈茵IG，畫面已經變色處理)

12日何慈茵無預警在IG上傳臉部掛彩的照片和影片，畫面中清楚看見額頭有一道傷痕，血從眉目間流到下巴，相當驚悚嚇人，但她表示自己沒事，還說是純粹記錄一下，笑說「鴻運當頭年頭旺到年尾」。

而據《東網》報導指出，何慈茵是在工作拍片期間，不小心撞到落地窗，玻璃沒有裂開反而是她的頭撞破，最後縫了8針，更自嘲傷口很像「哈利波特」；何慈茵透露受傷當天是在拍TVB的實境秀節目《不可能任務》，有動作打鬥戲，但掛彩後節目組還要想辦法遮掩她的傷口。

何慈茵工作時掛彩，臉上多了一道3公分長的疤痕。(圖/ 摘自何慈茵IG)

何慈茵額頭上疤痕有3公分長，目前只能先接受臉上多了道疤，不過，她相信現在醫美發達，一定有辦法可以去疤；她也說到自己覺得受傷沒什麼，但父母非常擔心，第一時間就趕到醫院，讓她感到很抱歉讓他們掛心。