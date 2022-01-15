詐騙案內容五花八門，喬裝海外戰地醫生詐騙案屢見不鮮，受害者多為60歲以上尋求晚春的高知識分子，陳姓軍用電腦商人在臉書結交佯稱聯合國派駐南蘇丹的戰地女醫師「Jenny Kim」，短時間內被騙1700萬，還成為配合匯款的嫌犯，到警局應訊欲哭無淚。

警方發現，近來以「戰地女醫師」情節的詐騙案件不少，鎖定對象都是高學歷的知識份子，這些被害人自認精通英文，反成為詐騙集團的待宰羔羊。

警方最近查獲，網路上出現1名自稱來自台灣的女醫師「Jenny Kim」從臉書與交友軟體加中高齡男子為好友，在透過聊天混熟，女子佯稱在南蘇丹擔任戰地女醫師，想回台灣開設醫院，希望向被害人借錢匯款幫忙。

警方調查，近期光受「Jenny Kim」詐騙的男子就有3人，許姓、康姓男子同為63歲，陳男73歲家住新北市，3人皆為碩士學歷，精通英文，都能夠直接以英文打字與對方對談，反而更易落入圈套。

許姓、康姓皆被騙數萬至數十萬不等，遭騙1700萬的陳姓男子則是台灣一家軍用電腦設計製造公司董事長，設計的電腦多數供軍艦使用，他自信可以幫助到戰地服務的女醫師，陸續多次匯款，不僅損失慘重，還因為受騙，戶頭接受詐騙集團匯入的款項，再轉到對方指定帳戶，成為詐騙嫌疑人，戶頭被列警示帳戶。

陳男帳戶被凍結牽涉自家公司資金調度，他不甘受騙，寫陳情書到總統府，要求政府重視國際詐騙案件，台南市警方提醒，「戰地醫師」詐騙案多以帥哥美女照片吸引被害人加好友，再聊天逐日取得信任後施展騙術，呼籲民眾提高警覺。