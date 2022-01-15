《艾菲爾情緣》改編自19世紀法國知名工程師艾菲爾建造巴黎知名地標「艾菲爾鐵塔」的幕後故事。（車庫娛樂提供）

法國愛情史詩片《艾菲爾情緣》（Eiffel）由《離婚諜對諜》導演馬丁布爾布隆 （Martin Bourboulon）執導，《金錢世界》何曼杜立斯 （Romain Duris）、《尼羅河謀殺案》艾瑪麥基（Emma Mackey）主演，在法國賣座達3億台幣，榮登2021法國國片票房第3名，內容改編自19世紀法國知名工程師艾菲爾建造巴黎知名地標「艾菲爾鐵塔」的幕後故事，描述他如何為了紀念無緣的愛情而打造這座龐然大物，主角浪漫無比的行為，堪稱是情人節觀影首選。

該片作為以史實為基礎改編的電影，難免令人好奇真實的部份究竟有多少。導演馬丁布爾布隆透露，艾菲爾真的有個無緣的舊情人，2人想結婚但迫於外在因素無法達成，最後只能分道揚鑣。艾菲爾最初也跟電影裡一樣，不想參加巴黎世界博覽會，更不想建造艾菲爾鐵塔，「但我們都知道艾菲爾很快就改變了主意，且全心投入這個計畫，即使這意味著要抵押他個人財產。」製作團隊很快將這種突如其來心境轉變，跟過去的戀情結合起來。馬丁布爾布隆說：「從我們對自己說明這種轉變的唯一可能解釋起，電影就正式啟動了。」

片中的核心角色艾菲爾，由法國男星何曼杜立斯飾演，他曾4度入圍法國凱撒獎最佳男主角，演技備受肯定。馬丁布爾布隆也大讚何曼杜立斯填補空白時間的功力，「在那些一無所有的時刻，他是一個能傳達出很多東西的演員，他不會硬要使用不適合的手勢，他用眼睛講述了很多事情。」馬丁布爾布隆表示，何曼杜立斯不是處於運動狀態，就是處於完全靜止的狀態，「他是一個能夠在空間中完全控制自己的身體和動作的演員。」

而讓艾菲爾魂牽夢縈的舊情人，由法國新銳女星艾瑪麥基飾演，她因在Netflix熱門影集《性愛自修室》飾演「梅芙威利」一角爆紅，這是她首度參演法國電影。馬丁布爾布隆大讚：「她已經是個偉大的女演員。」認為艾瑪麥基的演技相當成熟，「雖然她很有才華，但是她是一個尚未被辨識的新面孔，至少部份的大眾仍未發現，但已經被一部份看過《性愛自修室》的觀眾知道了。」電影2月11日情人節浪漫獻映。