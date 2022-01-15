書法家謝坤山現場揮毫，讓民眾一睹大師風采。（廖志晃攝）

書法家黃昭祥揮毫，運筆如風。（廖志晃攝）

農曆春節將至，家家戶戶都要貼春聯迎新年，南投縣文化局長林榮森，15日邀請謝坤山等25位書法名家，在文化局廣場揮毫寫春聯，數百位民眾一早就排隊領取號碼牌，每位書法家桌前都大排長龍，現場洋溢年節的氣氛。

書法家齊聚揮毫，立委許淑華也到場致意，並肯定文化局的用心；南投廣靈民俗技藝團登台演出，為活動揭開序幕，舞者表演過程與民眾互動，還準備喜糖分送給民眾，祝福大家「虎運到，虎氣來」；本身就是書法家的林榮森率先開筆，祈願新的一年能擺脫疫情陰霾，百業振興。

林榮森說，農曆春節以吉利、喜慶的春聯貼在家門，象徵除舊布新，文化局為了推廣傳統文化藝術之美，每年都會辦理新春揮毫，今年除了傳統春聯，還提供客語版春聯。

林榮森指出，書法家親手寫的春聯，具有溫度更充滿過年的氣氛，民眾還可以親眼目睹書法家運筆的氣勢；在3C電子產品盛行之際，許多人已經不太會寫字，甚至忘記字怎麼寫，而書法不僅可以陶冶性情，也能強化青年學子書寫能力，希望大家都能學習書法，更期許藉揮毫活動，為縣民帶來新春氣象。

今年參與活動的25位書法名家包括謝坤山、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪森熙、劉志欣、林文士、洪嘉勇、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、謝再智、鄭麗娟、陳景元、張碧雲、楊小鈴、黃昭祥、張文岳、林戊震、陳連忠、柯榮忠、洪毓秀、楊惠如、林旗成，每位名家字體各具特色，民眾索取踴躍。