東海龍門天聖宮與北港朝天宮合作辦理 「愛你愛妳、雙后送暖」活動。（莊哲權攝）

東海龍門天聖宮與北港朝天宮合作辦理 「愛你愛妳、雙后送暖」活動。（莊哲權攝）

弘揚媽祖慈悲救苦救難的精神，台東市東海龍門天聖宮與北港朝天宮合作，今天在鐵花新聚落舉辦「愛你愛妳、雙后送暖」活動，有物資捐贈、小農市集、愛心義剪及擲筊拿獎金比賽，吸引近千民眾共襄盛舉。

東海龍門天聖宮繼去年辦理「2021台東媽祖文化祭」邀集全台9大百年宮廟展開遶境除疫後，再次與北港朝天宮合作，匯集各界資源發放700多位中低收入戶老人，其中，北港朝天宮也捐出500份物資給偏鄉地區弱勢及100份給議員李數奼協助綠島弱勢居民的發放。

「愛你愛妳、雙后送暖」活動早上9點半在鐵花新聚落登場，人潮絡繹不絕，現場除物資發放，同時也免費提供40攤位，讓地小能將自己栽種的農作及特色食品販售，每個攤位買氣熱烈。

此外，也有不少民眾也跑去免費義剪，希望在新年有新氣象，還有人享受免費的推拿、放鬆身心，而舞台上的精采表演炒熱氣氛，現場異國香氛蠟燭DIY教學和「鑽轎腳」也深受歡迎，其中，擲筊拿獎金比賽，擲最多聖杯者是開心抱走2000元現金。

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，自新冠肺炎疫情蔓延後，國內各行各業受到影響，間接也衝擊到弱勢生活，農曆春節即將到來，為弘揚媽祖慈悲救苦救難的精神，東海龍門天聖宮與北港朝天宮共同集合各界資源助弱勢，希望拋磚引玉，喚起社會大眾對弱勢的關懷。