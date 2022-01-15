美國目前為全球液化天然氣（LNG）最大出口國，主要是歐洲能源危機與中國供電緊張，對美國出口的LNG需求持續飆升。

根據LNG價格與船期追蹤平台ICIS LNG Edge資料，美國12月LNG出口量超過700萬公噸，首度超越卡達和澳洲。

美國在2016年首次出口LNG後，其出口量就不斷攀升，僅花約六年時間就成為全球最大出口國。主要是頁岩油開採技術出現革命性突破，推高美國LNG產量，並成為全球能源市場一股重要力量。

ICIS和美國能源資訊局（EIA）預測美國今年全年將保持全球LNG最大出口國地位。

因為俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境引發地緣政治緊張，令歐洲擔心俄國以LNG出口為政治談判籌碼而影響供應穩定，因此對美國LNG需求量將居高不下。

歐洲LNG價格在12月屢創新高，就是因為擔心俄國限制LNG出口，和俄國LNG輸往德國的管線「北溪2號」（Nord Stream 2）仍未獲准營運等因素所致。歐盟約40％LNG從俄國進口，其管線大部份經過烏克蘭。

美國LNG對歐洲出口量持續上升，因為歐洲LNG價格高於東亞。由於歐亞價格高於美國，因此美國能源業者在今年將繼續增加其對歐亞的出口量。

ICIS分析師弗萊（Alex Froley）說：「雖然全球天然氣現貨價從12月中歷史新高拉回，但就歷年走勢來看仍處在極高水準。」他指近幾個月來簽長約進口美國LNG的買家數量大幅增加。

在歐盟致力減少依賴俄國天然氣同時，中國近幾個月來因減少燃煤發電而供電緊張，以天然氣發電的需求不斷增加。

EIA認為在美國新出口設施完工後，未來幾年LNG出口能力將繼續上升。其預測今年全年平均每天出口能力達139億立方英尺，超過去年11月頂峰的116億立方英尺。