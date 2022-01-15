Omicron變異株進入社區，民眾人心惶惶，不過在提升自體免疫力的同時，除了基本防疫要做好之外，施打疫苗之前也要讓身體做好準備。營養師李婉萍在臉書粉專PO文指出，飲食、生活習慣也會影響到疫苗的作用，因此分享了施打疫苗前後的飲食守則，避免疫苗副作用太過失控。
李婉萍表示，疫苗的作用就是在施打後，讓人體的免疫系統被誘發，進而產生免疫力和保護力。民眾準備施打疫苗的前3～7天，有「3要3不要」的飲食守則要遵守，避免副作用纏身。
▍3要做
1、要吃維生素Ｃ高的水果（芭樂、柑橘、木瓜）
2、要吃高纖蔬菜（地瓜葉、胡蘿蔔、洋蔥）
3、要喝紫錐花茶
▍3不要做
1、不要吃油炸物
2、不要喝含糖飲料
3、不要太晚睡
李婉萍提醒，民眾要注意有沒有攝取到足夠的維生素Ｃ和維生素Ａ。維生素Ｃ是很好的抗氧化劑，能抗發炎、病毒，有助提升免疫力，建議可從蔬果中攝取，例如芭樂、柑橘、柚子、木瓜。而維生素Ａ對黏膜組織的照護有幫助，等同於是身體的第一道防線。可以多吃深綠色蔬菜，例如地瓜葉、菠菜，也能從紅蘿蔔攝取。至於洋蔥則含有維生素Ｃ及斛皮素，能幫助緩和過敏反應。
為什麼打疫苗前不建議吃炸物、喝飲料、晚睡？李婉萍表示，油炸物和含糖飲料會產生自由基，讓細胞老化，影響到免疫細胞就會造成免疫力下降。晚睡導致休息時間不夠，也同樣傷害身體免疫力，最好能在晚上11點前就寢。
打完疫苗後，即使已經做足了準備，副作用還是會依照體質而反應不同，李婉萍分享自身經驗指出，在打第一劑時高燒3天，全身無力，也無法煮飯，這時可選擇外食中維生素Ｃ、蛋白質含量高的料理，減輕不適感。
▍打完疫苗這樣做
1、多喝水，一天2000c.c 分次喝
2、喝果汁（椰子水、檸檬汁）補充適量電解質
3、吃水果（芭樂、火龍果、鳳梨、百香果）
4、沒有胃口的話，補充一顆蛋，簡單好營養
5、香菇雞湯，來一碗好體力
6、虱目魚粥，好消化不費力
7、多睡覺，睡滿有精神
打完疫苗要多喝水，但喝不下怎麼辦？李婉萍表示，這時可以喝椰子水、檸檬汁、苦瓜茶，讓水有點味道，也能適量補充電解質。另外，芭樂、火龍果、鳳梨、百香果等，都很適合打完疫苗後吃，不但維生素Ｃ含量高，有助恢復體力，還富含膳食纖維，能和蔬菜互相搭配。萬一打完疫苗後發高燒吃不下，來點水果相對清爽好入口。
李婉萍接著提到，打完疫苗後若出現全身無力、沒胃口的副作用時，就算吃不下，至少要吃顆蛋補充蛋白質和熱量，像荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋等。吃得下的話，可以喝碗香菇雞湯、虱目魚粥，尤其是香菇具有高蛋白、高膳食纖維，還有多醣體能幫忙平衡身體的免疫反應、調節過敏體質。
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