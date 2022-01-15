為讓更多人看見東排灣族獨特藝術、文物及文化精神，台東縣政府邀請太麻里鄉排灣族「人間國寶」陳利友妹在文化處藝文中心舉辦傳統刺繡展，並於今日舉辦開幕儀式，40多件作品訴說著陳利友妹與排灣族傳統刺繡超過1甲子的針線情。

年近80歲、人稱「陳媽媽」的陳利友妹是太麻里鄉大王部落排灣族人，自幼跟著母親學習刺繡，將原住民各種圖騰以傳統十字繡法呈現，深具東排灣的文化特色，頗受各界喜愛，去年由文化部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，成為台東縣首位文化部認證的人間國寶。

為了讓更多人看見東排灣族獨特文化，台東縣政府邀請陳利友妹在文化處藝文中心舉辦傳統刺繡展，共展出超過40件排灣族傳統刺繡創作，8種不同傳統刺繡技法一字排開，揉合部落文化與記憶，展現傳統生活及神話傳說，還有3套屬於排灣族勇士、公主及貴族的特色服飾，亦有排灣族的傳統圖騰中最具代表的百步蛇刺繡作品，象徵「守護神」含意。

縣長饒慶鈴說，去年底她穿著陳利友妹親手縫製的排灣族公主背心，前往台北領取幸福縣市獎，在現場成為焦點，也讓排灣族刺繡之美被更多人看見，排灣族傳統刺繡工藝師已經非常少，希望透過展覽讓更多人了解排灣族的刺繡文化。

陳利友妹女士在導覽時一一介紹作品的由來及創作歷程，她說，看到自己多年作品在家鄉展覽，內心澎湃、欣慰，非常感謝縣府與台東大學美產中心的協助，也強調未來仍會持續致力於傳承刺繡工藝，期許東排灣族的傳統刺繡工藝能繼續保存、傳承及創新。