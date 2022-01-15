今天在NBA場上勇士以138：96虐殺公牛，此戰陣中巨星柯瑞(Stephen Curry)打完三節就下班，拿了19分，另外全隊有三人砍超過20分，火力平均讓公牛難以抵抗，而得分最高的竟是陣中小將庫敏加(Jonathan Kuminga)，他拿下25分，也是全場最高，正負值高達+22，是獲勝絕對功臣之一。

Jonathan Kuminga led our Warriors' offensive barrage as we get back into the win column 💪 pic.twitter.com/685WaQof3L — Warriors Nation (@WarriorNationCP) January 15, 2022

此戰克雷湯普森(Klay Thompson)休兵，勇士再次展現旺盛團隊火力，除柯瑞拿下19分，威金斯(Andrew Wiggins)以高命中率砍下21分，普爾(Jordan Poole)則拿到22分，此外小將庫敏加驚艷全場，在25分鐘出場時間轟下25分3籃板3助攻1抄截3阻攻，投籃命中率83.3%(12中10)、外線50%(4中2)、罰球75%(4中3)。

其中他在比賽第二節發揮出色，剛開始就上演輕鬆雙手暴扣戲碼，接著在防守端貢獻抄截，再助攻柯瑞砍進外線，之後自己也投進外線，而在第二節剩5分多鐘時又抄截成功，一條龍快攻灌籃得手，此節他可說是將個人能力徹底發揮，更幫助球隊以大幅度領先對手。

進入比賽第三節勇士已領先公牛非常多，這時狀態出色的庫敏加仍在場上，此節他展現低位單手拋投的能力，還送出飛身麻辣鍋，節末再加碼單手暴扣，完全打出信心。第四節雙方比數越拉越大，都換上替補陣容，而庫敏加抓住機會再送上2記火鍋，讓公牛板凳群徹底絕望。

Here is a look at Jonathan Kuminga's night in Chicago: 25 points, 3 blocks, 3 nice assists.



First the assists, then the blocks, then the points. It's an impressive highlight package. pic.twitter.com/z7WTOQhk0A — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 15, 2022

庫敏加本季上場30次，有2次先發機會，平均出賽時間只有10.5分鐘，貢獻5.9分1.9籃板，投籃命中率48.5%、外線29.3%、罰球61.8%，表現機會不多，上一次有出色表現是在12月19日對上暴龍，他打了本季最多的36分鐘，以高命中率砍下26分，而今天比賽表現可說是本季另一代表作。