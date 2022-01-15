韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》主演群李棟旭、魏嘏隽、韓知㒚與車學渷日前接受遊戲挑戰，考驗團隊合作默契，4人必須在2種情況下擇1，有1題眾男士都選擇獨自看該劇首播，只有韓知㒚選了大家一起看首播，讓她當場吐槽：「你們真的是個人主義啊！」

接著被問到拍攝時更不喜歡哪一種情況，A選項是已經拍完的全都廢棄掉、重新拍攝，B選項是重新拍攝，但飾演不同的角色，4人一致認為A更讓人頭痛，李棟旭頗有感觸的直呼：「如果說讓我把目前為止拍的全部重拍，那我會把片酬乾乾淨淨的還回去，真的太累了，尤其是（飾演）秀悅！」對於劇中角色有不少肢體動作戲份大感疲憊。

最新劇情中，李棟旭飾演的警正「柳秀悅」和魏嘏隽飾演的體內瘋狂人格「K」繼續攜手查案，也同時試著找回少年時期失去的記憶，魏嘏隽義氣向李棟旭告白：「我現在是只屬於你1人的英雄！」鼓勵他不要懼怕過去，一起尋回過往記憶。還搞笑共乘腳踏車出發，魏嘏隽不管在後座的李棟旭哀嚎屁股痛，自顧自地邊騎車邊高歌，結果一不注意就雙雙墜河，讓李棟旭又好氣又好笑。

李棟旭也在追緝嫌犯時，也因突如其來的既視感，讓消失的記憶逐一浮現在腦海裡，但等他回過神來，他已被嫌犯持刀刺入腹部，性命垂危。他在昏迷的夢境中，告訴魏嘏隽他總算想起殺了父親的真兇是誰，並不是他自己，可此時魏嘏隽卻說：「我的事，你不記得了嗎？...我殺了人。」過去消失記憶的真相為何，有待後續揭曉。該劇每週五、六晚間9點50分在愛奇藝國際站與韓國同步播出。