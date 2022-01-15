知名編舞家布拉瑞揚以阿美族都蘭部落傳統「護衛舞」為靈感而創作的《沒有害怕太陽和下雨》舞碼，演出日期因受疫情影響一延再延，今天終於回到台東演出，布拉瑞揚說，舞團經常到部落去學習、吸收不同族群的美好，這些都成為舞團展現新作品的養分。

布拉瑞揚表示，2015年他回台東成立舞團，那年夏天去參加阿美族的豐年祭，在都蘭部落看到巴卡路耐（Pakarongay）年齡階級的男子跳著傳統「護衛舞」，深受震撼，頓時讓他熱淚盈眶，2019年他便帶著年輕的舞者，取得部落同意後 參與都蘭部落的慶典，並且編成《沒有害怕太陽和下雨》舞碼，把他看到的感動，用劇場形式呈現出來。

台東縣政府表示，《沒有害怕太陽和下雨》原訂去年6月於「台東藝術節」演出，受疫情影響歷經3次延期，15日終於回到台東藝文中心演藝廳演出，並於下午舉行教育推廣場次，邀請縣府扶植表演藝術團隊、台東高中、均一實驗高級中學、台東高商，以及文化健康站長者及阿美族耆老等約300人前來觀賞。

「沒有諄諄教條，卻能啟發思緒，沒有長篇解說，卻能詩般療癒，布拉瑞揚舞團再次展現其最動人的地方」，縣府文化處指出，《沒有害怕太陽和下雨》以阿美族巴卡路耐年齡階級邁入成年的訓練為根基，再藉由舞者們的自省，獻給在成長過程中需要力量的人。

縣長饒慶鈴表示，近年來，台東藝術節的策展重心越來越強化與在地的連結，讓出身台東的藝術家能夠帶著自己的作品，回到家鄉的舞台，期待布拉瑞揚帶領第舞團繼續在台東的山海間醞釀出更多好作品。