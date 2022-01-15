民眾趁著周末空檔，快找找是否還有去年10月購買的大樂透，還沒核對該期的中獎號碼，千萬別與財神爺擦身而過；台灣彩券急尋2名大樂透頭獎幸運得主，因為兌領只剩下最後一天，即為下周一1月17日銀行營業日，若頭獎得主再不出面兌領，獎金將全部充公，歸入公益盈餘。

台彩表示，去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，均分之後每注各得獎金8200萬元，兩注頭獎的兌獎截止日為1月17日，扣除周末假日銀行休息後，等於下周一為兌領的最後1個營業日，截止於目前為止，兩位中獎人皆尚未出面兌領，連個預約兌獎的電話都沒有。

台彩提供這兩注待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額高達2000元。

彩迷未在期限內兌領高額彩金，通常是臨時起意、放到忘記或弄丟了，台彩董事暨發言人黃志宜表示，對一次購買1000元、2000元彩券，且號碼都自選的彩迷來說，理應不會忘記，且自選者看到開獎號碼會特別敏感，兩名頭獎中獎人至今尚未出面領獎，或許有其他考量原因；黃志宜仍呼籲，頭獎中獎人要把握時機兌領，只要在17日銀行營業時間內出面就算數。

由於電腦彩券認券不認人，且要憑實體彩券(影印不行)才能兌領，若彩券有毀損、或不小心放到洗衣機隨換洗衣服一起清洗，黃志宜表示，彩券認證中獎的方式有很多種，除了對獎碼外，還有彩券條碼、編號等，只要拿到指定的兌領銀行，工作人員就會幫忙想辦法。

此外，去年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為1月26日，目前中獎人亦尚未現身，該注為50元的電選號碼，彩迷不妨找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。