中二選補選結果9日揭曉，民進黨擊敗地方派系顏家，綠營士氣大振，也讓曾任雲林縣長的民進黨籍立委蘇治芬在臉書點名「下架（雲林）張家」，引起政壇議論紛紛。對此，國民黨前組發會主委張雅屏直言，蘇治芬試圖影響不清楚過去的新選民，顯示地方票源流動已經「緊繃」，蘇治芬目前仍輸才需要這樣玩。不過，他也坦言，國民黨籍雲林縣長張麗善其實很危險。

雲林縣長張麗善。(雲林縣政府提供／資料照）

對於民進黨內有共識由立委蘇治芬、劉建國其中1人迎戰張麗善。張雅屏近日接受港媒《中評社》專訪表示，蘇治芬出身雲林北港，當地臨近靠近嘉義，那塊本身就很綠，這些人（支持群體）也沒有離開的問題，蘇治芬的動作可以說就是在鞏固，況且真正在雲林知道蘇家張家兩個家族事情的，講一句難聽的其實就是「天下烏鴉一般黑」，蘇治芬試圖在影響的就是新一代的選民。

至於為何會有此舉動？張雅屏表示，當前地方上的票源流動已經緊繃、到達極限了，所以蘇治芬這樣玩，可見蘇治芬現在是輸的。

不過，張雅屏也坦言，論雲林當地選民結構，張麗善要連任是很危險的，危險不是因為張麗善做得不好，而是因為國民黨以前在雲林上看15萬的票可能不見了，這問題要回到國民黨的經營。

他指出，大家都說國民黨組織強，過去國民黨各鄉鎮都有據點，有編制人員，這些編制人員會去動員當地的青工、婦工、民眾服務社，這就是國民黨以前所擁有的，連藍營很弱的台南都有，但是前國民黨主席江啟臣當主席的一年半，這些事情不見了，江啟臣接任主席之後，集中資源到黨中央，地方只拿到業務費，數目甚至還是過去的一半，其他要地方黨部主委自行負擔，一旦資源沒有了，地方同仁會理你黨中央嗎？

最後，張雅屏坦言，國民黨過去在雲林山線比較穩，張麗善則在雲林海線相對強，加在一起票源相對穩定，剩下的因素就是民進黨推出的人選，以及民進黨外部情勢有沒有改變，但現在張麗善方面其實有感受到不妙，不過還是有些優勢，就是張家本來就是在無黨的情況下自己起家，但票源能不能達到上次縣市長選舉的20來萬票，真的很難講。