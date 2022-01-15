有些人初次認識陌生人時，只要感覺對了就深交，但從未想過彼此是否合適，因此容易遇到壞朋友或渣男渣女，在交友路上受傷很深，但有些人則恰好相反，天生有看人的眼光。《搜狐網》近日分享3個不亂交朋友的生肖，非常有看人的眼光。

1.生肖鼠

生肖鼠對人的判斷都很準確，他們就像會讀心術，由於個性較為敏銳，所以看人的眼光很強，善於抓住細節，能夠馬上發現別人需要什麼，這也使他們累積不少好人脈，他們也會從而判斷對方是否真誠，感情累積到一定程度後，才會漸漸信任別人。

2.生肖馬

生肖馬第六感非常強，他們總是幫助朋友分辨渣男渣女，由於看人很準，所以不少朋友交往前，都會請他們幫忙看看，而生肖馬通常也很熱意幫忙，甚至還會幫朋友評估，彼此的價值觀是否相同，他們也靠著絕佳的看人眼光，積累到不少好朋友。

3.生肖猴

生肖猴非常機靈又聰明，他們在與人相處時，會不斷分析一個人的個性，從而看出對方的素質，從言語舉止還有穿衣打扮，初步推測出對方的性格，以及與自己是否合適，是否值得深交，因此他們找伴侶與朋友時，通常都不會誤交損友或遇到渣男渣女。