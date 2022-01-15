農曆春節即將到來，美妝品牌紛紛推出新年限定彩妝來歡慶過年，M‧A‧C、LAURA MERCIER蘿拉蜜思、NARS、戀愛魔鏡、KISSME推出充滿喜慶氛圍的限量彩妝，過年前必須搶先入手，才能在拜年、走春時畫上招財納福的開運妝容。

▍1.M‧A‧C紫醉金迷新年限量彩妝系列

M‧A‧C以滿滿東方風情推出的新年限量系列，年年都掀起彩妝迷搶購熱潮；今年靈感謬思取自東方最具代表性的花卉「牡丹」，以及象徵吉祥、好運以及財富的錢幣圖騰與討喜的粉紅祥虎，推出「紫醉金迷限量系列彩妝」，將華貴雍容圖騰印刻至外包裝，細緻刻劃花團錦簇、財富滾滾的夢幻逸景，更選用最能招財的暖紅金色調，並從眼到唇一次包辦整臉的絕美妝容。

M‧A‧C紫醉金迷新年限量彩妝系列。（邱映慈攝）

M‧A‧C紫醉金迷超激光炫彩餅#金鑽高光手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範紫醉金迷九色眼影盤。（邱映慈攝）

紫醉金迷九色眼影盤手部刷色。（邱映慈攝）

紫醉金迷絲柔粉霧唇膏、紫醉金迷絲柔粉霧唇釉手部試色，左至右色號依序為：杏仁奶咖、蜜瓜奶酪、奶醉梅紅、玫瑰甜酒，杏桃烤奶、蜜桃豆沙、元氣奶橘、果香熱紅酒。（邱映慈攝）

紫醉金迷絲柔粉霧唇釉#PEACHY PARTY元氣奶橘。（邱映慈攝）

▍2.LAURA MERCIER蘿拉蜜思2022新年限定版彩妝

LAURA MERCIER蘿拉蜜思將好運氣的過年紅、栩栩如生的招財虎爺放在冠軍蜜粉、冠軍氣墊、輕肌漂染頰彩之上，冠軍蜜粉2022新年限定版的組合中含限量新年版天鵝絨粉撲，柔軟觸感超療癒；輕肌漂染頰彩2022新年限定版粉體表面有可愛的老虎立體紋路，讓人愛不釋手，只敢沾最邊邊的顏色，深怕把老虎抹掉了！

LAURA MERCIER蘿拉蜜思2022新年限定冠軍蜜粉、粉撲、輕肌漂染頰彩。（邱映慈攝）

限量新年版天鵝絨粉撲非常柔軟，使用感受很療癒。（邱映慈攝）

▍3.NARS新春限定時尚謬思系列

NARS全新限定時尚謬思系列，以滿滿愛心點綴輕奢金色外殼，為一系列NARS爆紅話題產品：裸光蜜粉餅、妝點甜心遮瑕蜜、超持久亮顏氣墊粉餅穿上新衣，以光采淨透裸光底妝作為2022年底妝序幕，華麗搶眼，完美質感NARS裸光肌正式登場。熱銷的NARS4色眼彩盤#TAJ MAHAL也推出金燦緋紅限量版，金橘色系打造日常優雅層次，讓好感度瞬間直升，一整年桃花好運旺！

NARS新春限定時尚謬思系列。（圖／品牌提供）

MODEL示範NARS4色眼彩盤金燦緋紅限量版#TAJ MAHAL、雲霧唇誘#DOLCE VITA。（圖／品牌提供）

▍4.戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏新年限定2色

幾乎每個有在化妝的女生都用過的戀愛魔鏡「超現實激長睫毛膏」，推出新年限定2色，「#RD505限定酒紅色」與「#OR505限定銅光色」，為眼神撒下帶著暖調的黑醋栗酒紅與時尚的復古橙調，加倍溫柔的色彩，柔化冬季的冷冽氣息，為睫毛增添了節慶歡樂，運勢彷彿就要一飛沖天！

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏#RD505限定酒紅色、#OR505限定銅光色。（邱映慈攝）

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏梳子刷頭能刷出卷翹、根根分明的睫毛。（邱映慈攝）

▍5.KISSME新春限定開運系列

KISSME推出新春限定開運神器「花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏」#魔力紅及「花漾美姬超持久極細抗暈眼線液筆」#波爾多紅、#摩卡灰，以「紅色」妝點眼眸不僅能提亮膚色、擁有紅潤好氣色外，更是命理專家推薦的虎年運勢必備色。

KISSME新春限定開運系列。（邱映慈攝）