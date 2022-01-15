11年前公告登錄為雲林縣歷史建築的「斗南國小日式宿舍」，2017年完成調查研究及規畫設計，2020年發包動工修復，預計今年二月完工，修復完工後，將以「他里霧藝文薈館」為優先考量，整合地方藝文團體，使之成為書畫藝主題的歷史建築。

斗南國小於1900年初創，稱為「他里霧公學校」，當時校址位於目前的斗南第二市場，1921年因地名變更而改稱為「斗南公學校」，1938年移轉至目前文昌路的校址，是斗南最早成立之國民教育機構。

位於斗南國小對面之教職員宿舍群自遷校後開始興建，「歷史建築斗南國小日式宿舍」屬於1945年日治時期最後一批興建宿舍中僅存的2戶，在斗南地方社區、藝文界人士、公部門的協力之下，2011年1月間公告登錄為本縣歷史建築。

本棟宿舍屬雙拼的典型日式宿舍，建築物面積約46坪，興建於1945年，依當年日據時代官舍興建標準，歸類為丙種官舍，建築構造方式主要為高架地坪、布基礎、編竹夾泥牆、雨淋板。

文化觀光處長陳璧君表示，2位國寶級人物畫家沈耀初、書法家陳岳山早年都曾任教斗南國小，並居住於此，因此修復完工後，將以「他里霧藝文薈館」為優先考量，整合地方藝文團體，使之成為書畫藝主題的歷史建築。