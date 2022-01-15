彰化驚傳男子持刀砍殺阿嬤命案！和美鎮27歲林姓男子疑似因精神恍惚、情緒不穩，15日上午竟持刀揮砍同住的76歲阿嬤，導致阿嬤左胸有貫穿性傷口，緊急送醫搶救；警方事發後火速將林男逮捕，全案依傷害直系血親尊親屬罪嫌偵辦中。彰化地檢署檢察官傍晚完成複訊，認定涉嫌殺人未遂重罪，且有逃亡及湮滅證據之虞，向彰化地院聲請羈押。

76歲阿嬤被緊急送往彰濱秀傳醫院救治，到院昏迷指數10，其雙眼皮、雙臉頰、左頸部、後腦、左胸及左手臂等多處，都有撕裂傷，另外左耳有耳漏，血壓很低；目前正在緊急輸血並轉入加護病房，需開刀治療，暫無生命危險。

警方初步調查，林男未婚、有吸毒前科，為地方上的毒品治安人口，3年前完成勒戒後，無業在家，與阿嬤、父親和叔叔4人同住。

據悉，今天一早，他就在家中翻箱倒櫃翻找財物，因而與叔叔發生口角衝突，林男抓狂發怒靠近，叔叔擔心挨揍，一路被追出門外閃躲，沒料到叔叔回到家中，竟看到老母親倒臥血泊。

林男叔叔和林父兩人趕緊上前阻止，合力拉住林男，直到警方趕到現場將他制伏，並在客廳找到行兇的刀子，已斷成兩截只剩刀柄，遍尋不著染血刀刃，鑑識人員也到場拉起封鎖線搜索採證。

警方指出，林男對於犯案過程、動機均含糊其辭，交代不清；林家過去沒有通報家暴紀錄，林男也沒有身心障礙手冊，但林家人指林男長期精神狀況有問題，對於林男是否因吸毒導致精神恍惚，還有待採尿檢驗結果才知道。

彰化地檢署檢察官傍晚完成複訊，認定涉嫌殺人未遂重罪，且有逃亡及湮滅證據之虞，向彰化地院聲請羈押。