《商業內幕》（Business Insider）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）14日更新口罩指南，首次強調配戴N95口罩，對包含非醫護人員在內的所有人來說都是「最好的選擇」，希望對抗目前在全球引發大規模傳染的新冠肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒，並承認布口罩提供的防護能力最低。

根據報導，在Omicron變種病毒於美國大肆傳播下，CDC於14日更新口罩指南，雖然仍堅持「配戴任何種類的口罩都比沒戴好」，但也明確表示，正確配戴美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證的N95口罩，或符合中國大陸強制性標準GB2626-2006呼吸防護具認證的KN95口罩，能為所有人提供更有效的防護，建議即使自身並非醫護人員，也應配戴高等級的口罩以減少新冠肺炎傳播。

CDC指出，鬆散編織的布口罩防護力最低、多層緊密編織的布口罩防護能力稍高、一次性外科口罩和KN95口罩更高，N95則能提供最高等級的保護；不過該機構特別提醒，一般民眾仍應避免配戴同時具備血液噴濺防護等功能的醫療外科用N95口罩，將其留給醫護人員使用。

不過CDC也重申，最好的口罩是「最適合個人臉型、能讓你持續配戴的口罩」，強調正確配戴、讓口罩確實貼合臉部，才能有效發揮防疫作用。

美國雖已多次爆發新冠肺炎疫情，但CDC先前並不建議一般民眾配戴N95口罩，呼籲將這些防護能力最高的物資留給醫護人員。不過《商業內幕》指出，由於高品質口罩已有能力廣泛提供給消費者，一般人已不需要為配戴這類口罩感到遲疑。