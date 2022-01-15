美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)14日表示，聯準會今年升息次數可能較市場預期多，或者多達6次甚至7次。

戴蒙本周較早時曾指出，如果聯準會今年只升息4次，他將感到意外。

戴蒙在業績發佈時表示，通膨持續上升將逼使聯準會以升息應對，升息次數將較預期多，可能有6次或7次。摩通發言人後來說明，戴蒙提及的是可能的升息次數。

多名聯準會官員公開估計，今年升息次數是3次或4次，市場則普遍預期是4次。