摩通執行長指聯準會今年升息或達7次 17:592022/01/15 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)14日表示，聯準會今年升息次數可能較市場預期多，或者多達6次甚至7次。 戴蒙本周較早時曾指出，如果聯準會今年只升息4次，他將感到意外。 戴蒙在業績發佈時表示，通膨持續上升將逼使聯準會以升息應對，升息次數將較預期多，可能有6次或7次。摩通發言人後來說明，戴蒙提及的是可能的升息次數。 多名聯準會官員公開估計，今年升息次數是3次或4次，市場則普遍預期是4次。 聯準會：美經濟溫和成長 通膨有收斂希望 美元連跌四天 下探兩個月新低 #升息 #聯準會 #戴蒙 #次數 #摩通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊金龍示警適當時機升息 暗示第5波打炒房 12:062022/01/15 財經 路博邁：升息風險可能高於預期 10:302022/01/14 財經 美半導體股1幕大驚 台積電ADR狂爆 下周還有肉 16:072022/01/15 財經 股價指數期貨贏家專欄－高檔避險 可善用個股期貨 04:102022/01/14 證券．權證 日盛投信：基本面穩健 台股高檔震盪後有表現機會 15:492022/01/14 財經 供應等問題解決 聯準會高層預料今年通膨將趨緩 03:182022/01/15 國際 會謹慎 楊金龍：若貿然升息處理高房價 付出成本遠大於效益 12:362022/01/15 財經 《金融》打炒房 楊金龍：央行將在適當時機升息 11:592022/01/15 財經 Fed官員不忍了 紛喊３月升息 04:102022/01/14 財經要聞 11檔市值共縮水逾4千億 千金落難 今年來跌掉7棟101 04:102022/01/15 財經要聞 《台北股市》台股擁3優勢 今年正向順風 16:142022/01/14 財經 財經熱門新聞 金融業第一槍！中信金下周一啟動居家辦公 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 去年10大飆股航運占一半 他曝今年法寶 這家最厲害 - 財經 美半導體股1幕大驚 台積電ADR狂爆 下周還有肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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