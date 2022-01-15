外電報導，蘋果虛擬實景(VR)頭盔發售時間可能推遲至2023年。消息人士表示，蘋果需要解決一些技術問題，包括產品過熱、軟體及攝錄鏡頭等問題。

蘋果從未向外公布VR頭盔的研製時間表，但根據早前的媒體報導，蘋果成立技術發展組，專門負責研發VR頭盔，並且打算在本年度應用程式研討會上，公開VR頭盔產品。分析師普遍預期，這是蘋果今年重點開售的產品之一。

分析師擔憂，蘋果若推遲VR頭盔發售時間，可能導致元宇宙(metaverse)的發展受阻，因為蘋果推出VR頭盔，可望為市場帶來動力。