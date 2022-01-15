本土疫情擴大，銀行爆發多名行員確診，金融業紛紛嚴陣以待。中信金今（15日）稍早發內部公告下周一（17日）啟動上下班分流，居家辦公作業模式，並將從1月24日起進行異地備援行動。

確診病例連環爆，各大金控接連提高防疫措施，中信金早於周四（13日）指出，為降低上下班通勤及工作場所群聚感染風險，將啟動上下班分流，居家辦公措施，並針對特定作業單位需求啟動異地備援作業。

此外，中信金內部各項會議活動也將採以線上的舉辦方式，如果因業務考量需要以實體會議進行，則將嚴格全程配戴口罩，並要求保持1.5公尺的社交距離，避免人員接觸。後續將依疫情變化進行滾動式調整。

中信金今日發布內部公告說明，上下班分流部分，為降低通勤移動的感染風險，各單位須實施分流上下班措施，實施對象為同仁及派遣人員（不含各分行、各個全區域中心所轄單位，以及特殊班表及輪班人員，如客服人員）。分流時段分為3班，第1班上班時間上午8時至下午4時40分，第2班則為上午8時50分至傍晚5時30分；第3班為上午10時至晚間6時。

居家辦公部份，各單位請於持續營運考量之下，彈性實施居家辦公措施，並採輪班方式辦理，居家辦公天數至少為7個日曆天。

而從1月24日起，跨大樓人員禁止跨大樓人員交流，同大樓避免進入不同樓層辦公場域，如因特定業務無法避免，跨棟移動前須戴口罩並用門口配置的酒精乾洗手；外部訪客、廠商、應徵者來訪須落實實聯制並確實填寫「訪客／廠商自主健康聲明書」，外來人員一律不可進入辦公區域，並請利用公共空間及辦公區外會議室洽談，並應全程配戴口罩。