台股本周靠「金、積報喜」，金融股和台積電撐起半邊天，加權指數雖大漲233點，但是中小型個股下探整理，櫃買指數繼續往下殺破季線，令台股投資人對指數上漲相當無感。而現在散戶們關心的是，台股封關倒數8天，到底有沒有封關紅包行情，下周手上持股上漲的話，該調節還是續抱？還有手上的貨櫃三雄航運股，股價還有機會迎第二春嗎？

筆者先來談貨櫃三雄，因為任一檔的狀況其實都不同，周五的拉尾盤往上，還不代表全面真正轉強。首先長榮是回測季線的技術性反彈，股價位階和籌碼面是三雄中相對好的；而陽明股價已經跌破季線，不過禮拜五借券賣出餘額回補5092張，是短期籌碼面止穩，不過必須注意年線（240日均線）約100元的位置，若能守住就還有機會回升。最後是萬海，籌碼面相對最不樂觀，因為借券賣出餘額不斷攀升，已經高達2萬7千多張，加上股價也跌破季線、回測年線，借券賣出的餘額卻越來越高，要小心股價還有探底的可能。

至於非航運股的操作，本周除了金融股和台積電，基本上大、中、小型股都往下震盪，但是很多股票本周弱不一定代表真的弱，主要是市場資金被「金、積」吸走，不過按照歷史經驗，台股不大可能一直維持這個狀態，每周的資金風向變化都有可能轉向，最快在下周封關前，資金就有機會回籠到本周相對弱勢的股票上。

不過當股票一起反彈之際，建議投資人必須審視手上持股的基本面、籌碼面、技術面，2022年必須「面面俱到」精選持股，射飛鏢選股都能獲利賺錢的時期已經過去，今年標準的震盪年，必須謹慎走每一步，所以要趁下周股票反彈之際，做好診斷手上持股優劣的準備，今年有高成長性的股票，才有機會續抱！

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

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