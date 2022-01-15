兩岸攝影家聯展開幕，採線上視訊方式進行。（廖志晃攝）

文化局長林榮森（左），期許疫情過後，兩岸恢復交流。（廖志晃攝）

南投縣水沙連藝術攝影家協會，與大陸山東省東營市黃河口攝影家協會，在南投縣文化局舉辦兩岸攝影家聯展，總共展出151幅攝影作品，因為疫情不能出國的民眾，可以就近飽覽美麗風光。

兩岸攝影家聯展15日開幕，包括立委馬文君、許淑華，縣議員賴燕雪及蔡孟娥，文化局長林榮森都親自出席；今年因為疫情關係，採線上視訊開幕，兩地攝影家透過鏡頭聯誼。

南投縣水沙連藝術攝影家協會理事長劉憲仁表示，水沙連為日月潭舊名，日月潭山明水秀，潭面清澈碧綠，山水互相輝映，一景一物都是渾然天成，無論是晨景夜景、風和日麗或煙雨瀰漫，都是詩畫般的意境，享譽國內外，更是攝影愛好者的天堂。

因此，協會以「水沙連」命名，期許藉著日月潭水沙連的美，聚集更多的攝影家，並國內外攝影家互相交流切磋；水沙連藝術攝影家協會成立至今已8年會員人數年年成長，目前已近百人，每年都辦理大型的展覽活動。

劉憲仁表示，位於山東省的黃河口，正是「黃河入海流」之處，水沙連、黃河口兩岸攝影聯展已持續舉辦多年，可說已形成品牌，今年更擴大舉辦，展出151幅作品中，有60幅來自黃河口。

劉憲仁說，美麗的寶島與壯麗的黃河口，各有不同的自然風光與人文景觀，此次聯展的攝影作品，展現兩地的特色風光、自然生態及人文風情，更充分展示兩地攝影家精湛的攝影技術，和藝術創作風格，此次聯展並出版《攝出兩岸情》攝影集，感謝會員們的支持及社會各界的協助。