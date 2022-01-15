綜藝天王吳宗憲和妻子張葳葳結婚逾30年，生下3女1子，大女兒Sandy吳姍儒和小兒子鹿希派（吳睿軒）都跟著他的腳步踏入演藝圈，一家同框也是相當常見的畫面；而吳宗憲出道以來緋聞不少，情史豐富，最近突然自曝有「外面的女兒」，更看好她未來不可限量。

吳宗憲在1990年就和張葳葳結婚，2003年登記，還育有3女1子，但有綜藝天王封號的吳宗憲，魅力自然擋不住，多年來浮上檯面的緋聞情史就多達7段，包括女星陳孝萱、宋新妮、安苡愛、譚元俐（Candy）等等；連Sandy被問到吳宗憲緋聞，她也只能開玩笑，「反正不是我嫁給他」，但表示母親早已習慣。

吳宗憲最近參加尾牙活動，驚喜表示，「Lulu像我外面生的女兒，在我心目中是不可多得的新生代」。(圖/ 摘自黃路梓茵臉書)

但吳宗憲看似風流，在傳出許多緋聞後，還是沒其他私生子女的消息爆出；不過，據《ETtoday新聞雲》報導，吳宗憲和Lulu參加企業尾牙，在一起唱多首經典名曲後，突然感性地搭著她的肩膀，對台下說「Lulu像我外面生的女兒，在我心目中是不可多得的新生代」，希望大家好好支持，還誇讚在新生代裡最看好的就是Lulu。

Lulu近年在主持方面大放異彩，不只多次入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎肯定，看曾獨挑大樑主持金曲獎頒獎典禮，吳宗憲也多次公開認可，稱她是台灣新生代最具潛力的女主持人。