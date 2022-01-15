據央視新聞報導，今天9時50分，北京海淀區接第三方檢測機構報告一例新型冠狀病毒肺炎核酸檢測初篩陽性。海淀區第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及海淀區活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測，對涉及的外環境進行清消。16時，經市、區疾控中心復核結果為陽性。

報導稱，該陽性人員住所為海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海淀街道海淀新技術大廈。