北京拉警報！海淀區發現1例 核酸檢測復核陽性 18:062022/01/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京拉警報！海淀區發現1例核酸檢測復核陽性。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，今天9時50分，北京海淀區接第三方檢測機構報告一例新型冠狀病毒肺炎核酸檢測初篩陽性。海淀區第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及海淀區活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測，對涉及的外環境進行清消。16時，經市、區疾控中心復核結果為陽性。 報導稱，該陽性人員住所為海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海淀街道海淀新技術大廈。 西堤確診員工家住北投 黃珊珊：職場匡列暫無陽性通報 廣東珠海發現7例Omicron陽性個案 飛往北京航班今起全部取消 #海淀區 #陽性 #核酸檢測 #人員 #復核 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣東珠海檢出1例陽性 取消所有飛往北京航班 21:402022/01/14 兩岸 《航運股》長榮海勤人員喜獲獎金 慧洋-KY年終12個月 17:222022/01/14 財經 大學生3000元藍芽安全帽放車上 政府約聘人員順手牽羊 10:502022/01/14 社會 陸海關總署：入境人員全部移交轉運和資訊通報 實現閉環管理 13:122022/01/14 兩岸 桃園西堤群聚再＋3 為工讀生同學與家人 指揮中心深夜證實曝Ct值 21:332022/01/14 生活 印尼漁工飛抵澎湖 PCR陽性CT值32 縣府啟動隔離、疫調 18:442022/01/14 生活 陸疫情發燒 冬奧祭一機一策 04:102022/01/15 全球財經 西堤群聚燒進學校 這一處足跡多 明起加開2採檢站 17:232022/01/15 生活 美航班陽性率高遭陸取消氣炸了 台網友酸「ㄅㄅ放心」：歡迎都來 14:232022/01/13 政治 長程線入境人數創新高 確診陽性率6.77％ 14:222022/01/15 生活 陸昨新增本土確診104例 多地出現家庭群聚 14:012022/01/15 兩岸 兩岸熱門新聞 美「中國行動計畫」重大挫折 檢方將撤銷對華裔教授陳剛指控 - 兩岸 95％接種3劑科興疫苗者有足夠中和抗體對抗Omicron - 兩岸 史話》清廷如果能與鄭芝龍合作──狼煙未燼（一） - 兩岸史話 - 言論 啟動全面合作計畫 王毅和伊朗外長在無錫舉行會談 - 兩岸 北京清華研究報告 2022中國需要關注10個領域外部安全風險 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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