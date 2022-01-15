67歲李姓男子今（15日）下午3時許，駕駛小貨車行經新北市五股區四號越堤道上，疑要閃避砂石車自行擦撞右側護欄。（翻攝）

67歲李姓男子今（15日）下午3時許，駕駛小貨車行經新北市五股區四號越堤道上，疑要閃避砂石車自行擦撞右側護欄，警、消獲報抵達時，李男受困車內已陷入昏迷，立即將他送醫急救，另外，還有一名機車騎士為閃避事故不慎摔車，所幸並無大礙，詳細車禍待進一步釐清。