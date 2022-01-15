小貨車為閃砂石車自撞車頭凹陷 駕駛昏迷送醫急救 18:102022/01/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 67歲李姓男子今（15日）下午3時許，駕駛小貨車行經新北市五股區四號越堤道上，疑要閃避砂石車自行擦撞右側護欄。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 67歲李姓男子今（15日）下午3時許，駕駛小貨車行經新北市五股區四號越堤道上，疑要閃避砂石車自行擦撞右側護欄。（翻攝） 67歲李姓男子今（15日）下午3時許，駕駛小貨車行經新北市五股區四號越堤道上，疑要閃避砂石車自行擦撞右側護欄，警、消獲報抵達時，李男受困車內已陷入昏迷，立即將他送醫急救，另外，還有一名機車騎士為閃避事故不慎摔車，所幸並無大礙，詳細車禍待進一步釐清。 高雄火燒車 未繫安全帶自撞路樹引大火 男噴飛車外身亡 三寶進口車國道螃蟹鬼切 砂石車急煞甩尾「翹孤輪」 網怒：垃圾 #閃避 #小貨車 #砂石車 #駕駛 #送醫急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車不慎撞斷民宅瓦斯管線 天然氣外洩「滋滋響」引民眾恐慌 18:442022/01/12 社會 轎車開國道自撞瞬間燒成火球 女駕駛急奔逃 21:222022/01/12 社會 男子疲勞駕駛撞飛路停轎車 「血流成河」景象觸目驚心 21:332022/01/14 社會 四類危險駕駛 2023強制險加費 04:102022/01/14 投資理財 限貨車停車時段 看新牌面秒懂 04:102022/01/14 地方新聞 酒駕累犯公布姓名照片 乘客連坐罰1萬5 04:102022/01/13 焦點要聞 藤原拓海？男子為躲查緝使出360度大迴轉 警車瞬間「卡住」 11:262022/01/12 社會 屏東第2所職探中心在東新國中 駕駛漁船、做餅乾樣樣都能學 18:042022/01/13 寶島 攻自動駕駛是德推雷達場景模擬器 04:102022/01/13 產業特刊 ARTC小叮嚀 騎車遠離大型車 04:102022/01/13 證券．權證 《金融》4類危險駕駛肇事 強制車險保費擬加重 08:012022/01/14 財經 社會熱門新聞 救援慘況曝光！高雄華運倉儲爆工安意外 8人摔落1人命危 - 社會 海軍少校赴美受訓「購物未結帳」遭汰除 艦隊長怒：破壞軍事外交 - 社會 火車就快進站！女乘客突滑落鐵軌 他曝站務員超專業處置：太讚 - 社會 正面照曝光！ 高顏值警花警帥扮歹徒 引起大批婆媽暴動 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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