小米年貨節開跑 最高現領2000元現金券 18:142022/01/15 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小米年貨節開跑 最高現領2000元現金券。(業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆年前家家戶戶都忙著備年貨、大掃除，而小米今年也貼心地準備了「小米年貨節」，24日前祭出手機、智慧家電、影音娛樂產品的有感直降、買贈特惠、領券折扣、預付訂金等一連串優惠，不僅有機會領到最高2000元的現金券，消費滿5000元再贈價值5000元優惠禮包，另Xiaomi 無線吸塵器 G11也於17日正式開賣，24日前購買即贈米家無線吸塵器mini。 遠傳賀新春 人人有獎千萬紅包大放送 大陸台企 享RCEP關稅優惠 今年元旦生效 #小米 #年貨節 #24 #優惠 #5000元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信「福虎升Phone新春大禮包」 購機申辦精采5G方案享優惠 15:332022/01/13 財經 在陸台企 享RCEP關稅原產地優惠 04:102022/01/13 產業財經 過年辦年貨用數位振興券好時機 再賺一卡通優惠 19:032022/01/13 財經 落實減碳從「行」開始 台新銀推購車貸款優惠 14:092022/01/13 財經 遠百竹北店 3萬人搶開箱 04:102022/01/15 時尚消費 《基金》鼓勵定期定額 基富通新開戶祭優惠 15:232022/01/13 財經 遠傳賀新春 購機加碼最高折8888元 15:472022/01/13 生活 櫃買兩指數成分股調整 1／24生效 04:102022/01/14 證券．權證 立陶宛稱小米手機內建審查功能 德國：查無實據 08:402022/01/14 科技 遠百竹北店開箱 開幕優惠滿千送百 21:012022/01/14 生活 搶攻新春購機商機 中華電祭「福虎升Phone」大禮包 15:362022/01/13 財經 生活熱門新聞 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 第三劑疫苗開打！1922預約平台重啟 19大QA一次看懂 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 桃園6確診足跡曝！大江購物中心、國防部龍岡福利站淪陷 - 生活 抗Omicron靠噴酒精？專家：這絕招才真正有用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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