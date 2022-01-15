農曆年前家家戶戶都忙著備年貨、大掃除，而小米今年也貼心地準備了「小米年貨節」，24日前祭出手機、智慧家電、影音娛樂產品的有感直降、買贈特惠、領券折扣、預付訂金等一連串優惠，不僅有機會領到最高2000元的現金券，消費滿5000元再贈價值5000元優惠禮包，另Xiaomi 無線吸塵器 G11也於17日正式開賣，24日前購買即贈米家無線吸塵器mini。