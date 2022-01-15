日本暢銷小說「圖書館戰爭」結合電競遊戲，邀青少年朋友透過實境電競體驗，一起來另類捍衛圖書館的閱讀自由。迎接寒假來臨，為了讓青少年在寒假期間能有正當休閒活動，並提升競爭力，新北市青少年圖書館特別推出多元跨域的寒假閱讀活動，讓青少年朋友可以體驗當公民記者，化身圖書館自衛隊隊員；還可以透過時下最夯的藝術療癒紓解課業壓力，歡迎有興趣的青少年朋友踴躍報名參加。

Youtuber、Podcast等自媒體在近年來蓬勃發展，青少年已成為使用新媒體的主要群體，為了培養青少年具備多元觀點及獨立思考能力，青少年圖書館特別於1月24日至26日推出「青少年公民記者養成營」，透過閱讀寫作帶領青少年朋友體驗媒體記者的工作，藉由媒體管道的認識，讓青少年擁有面對媒體所需的素養與辨識、判斷能力，以及訊息查證的重要性。

平日課業繁重的青少年，寒假期間可以有比較充裕的時間閱讀課外書，2月7日推出的「圖書館戰爭電競體驗營」，則將日本熱門的青少年小說「圖書館戰爭」結合電競遊戲，讓青少年朋友化身圖書館自衛隊隊員，藉由青少年們感興趣的小說與遊戲主題，帶他們認識圖書館豐富的館藏資源與設施，從遊戲中愛上閱讀!

另外，新店分館則邀請在地藝術家及藝術治療師，於1月23日至1月28日推出「青少年藝術療癒體驗營」，藉由時下最夯的藝術療癒與陪伴，讓青少年朋友可以透過藝術創作，激發創意，同時釋放課業與情緒壓力，更透過跨齡共學的方式，讓青銀世代可以用不同的視角與互動方式得到連結。

新北市青少年圖書館「青少年公民記者養成營」、「圖書館戰爭電競體驗營」與新店分館「青少年藝術療癒體驗營」寒假營隊課程將於1月16日起開放報名，歡迎有興趣的國高中生踴躍報名參加。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。