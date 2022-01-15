位於高雄港的華運倉儲15日下午發生工安意外，警消獲報後已緊急趕往現場救援。（翻攝照片）

位於高雄港的華運倉儲15日下午發生工安意外，警消獲報後已緊急趕往現場救援。（翻攝照片）

位在高雄洲際碼頭華運倉儲15日發生工安意外，現場進行施工時不慎發生意外，導致8名工人摔落，共有8人受傷，其中1人在救出時，已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救中，至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

位於高雄港的華運倉儲15日下午發生工安意外，警消獲報後已緊急趕往現場救援。（翻攝自Google Maps）

高雄港洲際碼頭的華運倉儲15日下午約17時20分發生一起工安意外，初步了解於桶槽施工工程中，因油壓千斤頂故障，導致頂升中內槽掉落，導致站在工作平台上的8名工作人員摔落，警消獲報後已經立即前往現場進行處理。據了解，其中1人在救出時，已經沒有呼吸心跳，目前勞工局檢查員趕往現場中。