勞動部最新精算報告指出，勞保基金餘額將於2028年用罄，雖較上次精算延後二年，但潛藏債務卻攀升至11兆。民眾黨立委賴香伶表示，每次的精算報告都提醒政府要盡快處理財務問題，但擺在眼前的事實卻是，歷任政府都沒能真正執行改革方案，要求政府盡快針對勞保問題召開年金改革會議，勞動部也必須提出勞保條例修正草案，否則將凍結勞動部部分預算。

賴香伶指出，政府每年提撥百億元，更喊出「政府沒倒，勞保不會倒」的口號，相較於勞保的鉅額支付責任，絕對不是解決問題的辦法，勞保財務危機不會自動解除，擺著只是把問題留給後人，世代依舊不公、年輕人擔心退休金無著。

賴香伶提到，勞保老年給付一直是中下階層老年人的主要經濟來源，也是他們離開貧窮的老本，當勞保危機引爆，受衝擊程度一定最大。

至於勞保改革，賴香伶說，執政者有義務提出具體方案，並促成改革的共識形成，邀勞保問題盡速召開年金改革會議，勞動部也必須提出勞保條例修正草案，否則將凍支勞動部部分預算。