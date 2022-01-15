國際獅子會300D3區創區總監楊曜聰(右)今天也當場率先完成捐血。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

國際獅子會300D3區創區總監楊曜聰(左起)、精誠獅子會會長廖國竣律師，呼籲各界民眾踴躍捐出熱血，救人一命。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

精誠獅子會會長廖國竣律師（右三)與獅子會成員們，熱情號召鹿港民眾一同響應捐血活動。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

每年新春前夕，彰化縣鹿港鎮頂番婆民眾總能看見熟悉的身影，在頂番婆7-11鹿棋門市辦理捐血活動，那就是精誠獅子會熱心公益的獅兄嫂們熱情號召的身影。15日在精誠獅子會會長廖國竣律師帶領下，邀請獅友及各界熱心人士行善做公益、挽袖獻熱血，場邊還有樂團現場演奏娛樂等候捐血民眾，為COVID-19嚴峻疫情及寒冬注入暖流。

廖國竣表示，精誠獅子會今年邁入第15個年頭，創會以來跟隨300D3區創區總監楊曜聰，以「傳承創新、團結服務」為目標，成員眾人共同努力下，所有獅兄親力親為替社會服務，不論捐助救貧、賑災救難、表揚社區學校義工、巡守隊、義警、義消等，甚至配合地方公益活動，從不落人後，無我無私的奉獻，充分發揮獅子精神，為幫助社會而努力。

在眾人的「熱血精神」號召下，捐血活動由廖國竣及捐血主委黃敬富率領會內成員，一同號召鹿港鎮民眾獻愛心，現場熱鬧滾滾，不少民眾熱情響應，有路過騎士連頭上安全帽都沒摘下就來排隊挽袖捐血；一天下來募集到8萬2000cc的血量，鹿港民眾愛心注入滿滿血袋。