YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐），近日拍攝新影片，實測「當桌子真的幸福嗎？」並找來「雪乳戰神」郭鬼鬼和F級網美安希當嘉賓，香豔畫面一出，讓網友都大飽眼福。

泥泥找來一張桌子，中間挖個大洞，之後她就躺在桌子下面，露出自己的臉，並讓郭鬼鬼進行實測，要在桌上看劇、畫畫、喝水，雖然她穿上低胸短版上衣，辣露超巨大上圍，但她時而拍桌嬉鬧在桌下的泥泥，喝水時還灑在泥泥臉上，雖然有豪乳在面前的幸福感，泥泥卻說是「喜憂參半」，下輩子不要當桌子。

泥泥學姐實測當桌子，被郭鬼鬼上圍重壓。(圖／擷取自泥泥♡JANiE的YouTube)

泥泥學姐偷戳安希胸部。(圖／擷取自泥泥♡JANiE的YouTube)

另外，換安希上場，她也穿上短版低胸上衣，深邃事業線和飽滿雙峰完全遮不住，一貼近泥泥的臉，讓她忍不住讚「好香喔」，還在過程中頻頻伸出手指戲弄安希，畫面香豔火辣。

雖然網友看完後，都忍不住羨慕表示「當桌子好幸福」、「我還是要當桌子」，但泥泥自己覺得「有快樂的時候，也是有悲傷的時候啦！譬如說被杯子砸到的時候，真他X超痛的。」

其實會有這個企劃，是因為泥泥的私照，常會因為吃飯或拍照，讓豪乳不小心貼著或放在桌子上，讓網友看了都會羨慕直呼下輩子要當桌子，因此她才想實測「當桌子真的幸福嗎？」