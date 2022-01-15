彰化溪湖分局13日在台中商銀分行進行演練，由2名警員扮演鴛鴦大盜模擬銀行搶劫。（警方提供）

彰化縣警局溪湖分局近日進行實戰演練，模擬逮捕銀行搶犯，由年輕警員陳秉威與賴真妮飾演搶匪，結果賴真妮被捕時口罩意外落下，有民眾發現她的漂亮臉蛋激似藝人邵雨薇，甚至私下偷偷想詢問她「結婚了嗎？」，意外成為演練趣事。

溪湖分局13日在台中商銀分行進行實戰演練，由警員陳秉威、賴真妮共同飾演鴛鴦情侶大盜，兩人戴著口罩假裝一般民眾進入分行辦事，但沒幾秒陳秉威即拿出預藏的假槍枝，對天鳴槍，大聲吆喝「搶劫！搶劫！」，賴真妮則把背包交給行員，脅迫對方「快把錢放進去！」

而行員見狀隨即按下預設的警鈴，警方接獲通報後火速趕往現場，讓這對鴛鴦大盜才步出銀行大門就遭埋伏警力壓制在地，有趣的是，這對鴛鴦大盜被逮捕時，賴珍妮警員的口罩不小心滑落，在旁圍觀民眾見到賴真妮的「廬山真面目」感到相當驚艷，還大讚賴真妮長相清秀，猶如藝人邵雨薇，甚至熱心民眾還在旁偷偷打探她是否已結婚，意外為此次演練增添一筆趣事。

女警賴真妮長相清秀甜美，神似藝人邵雨薇。（警方提供）

溪湖分局長林書慶也表示，年關將近，各金融機構及民眾提領現金需求大增，易引起歹徒覬覦，若有大量現金需至金融機構存取，可撥打110報案專線，警方會協助護送，以確保安全；如不幸遭遇搶匪，保持冷靜，切勿頑強抵抗，記下歹徒穿著、容貌、交通工具、車牌號碼與逃逸方向，使警方能迅速查緝犯嫌到案。再次提醒民眾、如提領大筆現金可申請警方護鈔，使歹徒無機可乘，讓大家平安過好年。