温嵐相隔5年推出新專輯《瘋》。（誠利千代提供）

温嵐相隔5年推出新專輯《瘋》，呼籲在現今高壓且疫情搗亂的社會氛圍下，每個人應該由內而外解放身心，「不瘋魔不成活」；她近日從大陸返台，準備和家人團聚迎接農曆新年，問她有屬於自己的「機智隔離生活」嗎？她笑回：「沒有屬於機智，給隔離人的唯一建議就是，不要看時間，不需要理智，不要被時間束縛。」

温嵐此次提前3個月預約隔離旅館，「我還算幸運，預約到市區內的飯店」，隔離期間她大部分時間都在追劇，感覺腰痠背痛時就趕緊起身運動，「自然會形成一種身體自己的循環，這樣時間會過得非常快」；她也因隔離才有時間追夯劇《華燈初上》，笑說：「現在處於一邊隔離、一邊放假的模式，之前在內地沒有跟上《華燈》的腳步，這次隔離剛好補上。」温嵐特別期待出關後與家人團聚，「過年會在民宿跟家人親戚們一起圍爐烤肉，比較特別的是表弟們會提前先上山打獵，這次的主題會是豐富的山產野味，也是很久沒吃到的味道，所以非常非常期待，期待祖靈給我們的恩賜」。

她此次藉新歌〈血玫瑰〉跟大家分享，一朵鮮紅的玫瑰，需要足夠的養分跟陽光，所謂的養分，就是生活中的每個經歷，「不管是挫折、難過、失落，或是喜悅，都是生活中成長的養分，時常保持正面的心態，吸收正能量，才會成長成一朵鮮紅漂亮的玫瑰」。問起成長過程是否曾遭霸凌和歧視？身為泰雅族的她直言：「在班上通常只有我一個，那時候對種族平權，沒有那麼重視，都會被同學笑是山地人，番仔，從山上來的之類。」升上高中後她參加校內外才藝比賽，「唱歌、相聲等，成績都不錯，或是名列前三，從那時開始慢慢建立自信，也算是從小舞台開始，慢慢成就現在的我」。