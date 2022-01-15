2022金門馬拉松因疫情延期登場，縣府為回饋跑友的熱情支持，特贈送已抵達金門或仍依行程到金旅遊者「休閒組300cc玻璃瓶裝紀念酒」1瓶。（金門縣府提供）

今天首日在縣定古蹟「清總兵署」開領，共有1053人拿到不一樣的紀念品。（金門縣府提供）

未滿18歲者(2004／1／16(含)以後出生者)也可獲贈金門酒廠紀念品1份。（金門縣府提供）

今天首日在縣定古蹟「清總兵署」開領，共有1053人拿到不一樣的紀念品。（金門縣府提供）

不少愛好長跑運動者三三兩兩相揪迎著金門溫暖冬陽，在各地歡喜跑起來。（金門縣府提供）

國內疫情再拉警報，2022金門馬拉松延期登場，縣府為回饋跑友的熱情支持，特贈送已抵達金門或仍依行程到金旅遊者「休閒組300cc玻璃瓶裝紀念酒」1瓶。今天首日在縣定古蹟「清總兵署」開領，共有1053人拿到不一樣的紀念品。

絕大部分抵金跑友都能體諒2022金門馬拉松因國內疫情再起延辦，大家雖然未能如期同場馳騁，但仍有不少愛好長跑運動者三三兩兩相揪迎著金門溫暖冬陽，在各地歡喜跑起來，順道走訪島上名勝古蹟。

縣府表示，同時符合以下2種資格條件者：（一）已完成報名2022金門馬拉松跑友者（競賽組或休閒組皆可）。（二）在2022年1月11日至1月15日期間由台灣搭機來金門者，可於1／15至1／18至金城鎮「清總兵署」專屬兌換服務櫃檯領取紀念酒，須檢附身分證件、本人登機證(不限紙本或電子)、號碼布。未滿18歲者(2004／1／16(含)以後出生者)也可獲贈金門酒廠紀念品1份。

詳情可上〈金門縣政府教育處〉網站查詢。聯絡電話：082-325630＃62492

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