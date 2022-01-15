總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士論文被質疑造假，總統府發言人張惇涵曾回應稱，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。資深媒體人彭文正表示，他在美國的時候，都跟台灣制憲正名基金會等等類似這樣子組織在開會。國民黨台北市議員徐巧芯表示，看來連獨派人士對蔡英文的論文也有疑慮，這個才真的會動搖到蔡英文的基本盤。

徐巧芯15日在政論節目《新聞大白話》中表示，總統府發言人每一次回應的時候，都是用跳針式的回應，看起來講很多內容，但實際上卻沒有。另外，彭文正說過，總統府發言人好像曾在法院中提到，他有看過這個論文，法院就說他如果看過，那他們就要去調證據了，此時感覺發言人又是啞口無言。

徐巧芯接著表示，如果看過論文，那就應該跟大家分享，因為我們也很想知道總統的論文，到底內容是什麼，還有包括國際貿易的事情，觀點是什麼，她也認為很多蔡總統的支持者也很想看看論文。

徐巧芯指出，這件事情有趣的點在於，很多民進黨人說藍營一直在主攻論文門的題目，可是彭文正講得很清楚，他在美國的時候，他都跟台灣制憲正名基金會等等類似這樣的組織在開會，看來連獨派的人對蔡英文的論文，也是有疑慮的，這個才真的會動搖到蔡英文的基本盤。以民進黨的組織來講，本來獨派的人應該是最支持蔡英文，但如果今天連獨派的人士，包括台大名譽教授賀德芬，都不相信論文，那麼在他們群組裡的擴散力，會不會比很多藍營人士去針對一些議題攻擊，還來得更有說服力呢？