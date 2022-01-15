賴晏駒（小賴）近來在新歌〈Perfect Clown〉中，自曝內心感受，他因為個性較ㄍㄧㄥ，也要求完美、習慣武裝自己，但內心也有著柔軟、脆弱的時刻，之前聽到歌詞「卸掉自己的偽裝」、「不要再逞強」等，讓他忍不住數度眼淚潰堤。

小賴在16日歡慶31歲生日，表示該曲是今年送給自己的生日禮物，意義非凡。過去在螢幕上總是帶給大家歡樂的小賴，其實在成長奮鬥的路上充滿荊棘，即便心情遭遇低潮，也鮮少對身邊的人提出求救訊號，總是跟朋友、家人報喜不報憂，他說：「不想讓別人看到太脆弱的一面，因為我覺得太過度展現自己的脆弱，在別人的眼中好像比較沒有價值。」

小賴日前拍攝MV，導演特地安排請另一位演員在現場隨意的觀察他，並在耳邊說出一句話對小賴說：「你辛苦了。」這句不經意的話，更觸動小賴敏感神經，突然激動爆哭，甚至從一開始哭到結束，導演事後笑說：「小賴，你很能哭。」讓他哭笑不得。