對於民進黨籍新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格一事，前民進黨立委林濁水認為，主張（新竹縣市）合併同時踢掉苗栗，出於自私短視；國家被自私的人拎著走，天地不容！

民進黨積極推動新竹縣市合併升格，柯建銘5日表示，竹竹合併議題，應該朝野坐下來好好討論，國民黨到底在怕什麼，整天活在恐懼中。

柯建銘逐一點名在野黨，國民黨是內部矛盾，一旦竹竹合併升格，議員席次減少，鄉鎮市長沒得選；民眾黨反對竹竹合併理由莫名其妙。

柯建銘強調，竹竹合併依舊是深藍地區，對民進黨而言是非常艱困，並非很好選，出發點是為了大新竹未來要面對的挑戰，這是時代使命。

不過，對於竹竹併卻沒有苗栗，連自家人都看不下去。前民進黨立委林濁水今（15）日在臉書直言，打開天窗說亮話，當年力爭竹縣市分離是出於自私和短視；現在主張合併同時踢掉苗栗，同樣出於自私短視；人不自私天殊地滅，國家被自私的人拎著走，天地不容！