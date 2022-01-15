廣西欽州9歲女童黃雅彤去年10月在學校被同學撞倒後，頭部撞到牆壁但沒有立即就醫，最後因腦出血死亡，事後女童爸爸黃欽將女兒7個器官捐出，希望女兒能用另一種形式活著。爸爸哽咽表示，女兒生前已原諒撞倒她的同學，離開前的最後一句話是「中午忘記吃飯了」。而學校也向黃家道歉並承諾補償，同時對該名老師作出處罰，並加強學校安全管理。

綜合陸媒報導，去年10月20日上午約11時，學生興奮的衝出教室準備上體育課，黃雅彤被其中一名同學撞倒了，頭部撞到牆當場暈倒，恍惚中被體育老師扶進辦公室；班導稱，她回辦公室後給黃雅彤沖了一杯紅糖水並問身體有沒不舒服，但黃雅彤搖了搖頭回應沒有。

女童爸爸黃欽表示，班導之後找來撞倒女兒的同學到辦公室，並問女兒是否原諒對方，女兒也說原諒，就跑出去上完體育課。不料，下午上課後，女童身體出現異常，爸爸接到電話才驚知事件，當爸爸趕到現場時，黃雅彤耳朵上方已長了個雞蛋大的包，然而救護車還沒來，心急的爸爸決定親自駕車送女兒到醫院，「她說她中午忘記吃飯了。這是她留給我的最後一句話」。

根據醫院檢查，孩子已腦內出血，醫院無法做開顱手術。最終經兩次轉院，黃雅彤還是因閉合性顱腦損傷和腦疝，於去年10月29日搶救無效死亡。

女兒走後，黃欽便決定將愛女的器官捐出，包括眼角膜、心臟、腎和肝共7個器官，捐獻當天就有器官匹配成功。儘管簽字時黃欽止不住淚水、手都在抖，黃欽哽咽說：「只想讓女兒的心臟可以繼續跳動，用另一種方式繼續活在這個世上」。