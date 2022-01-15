持續舉辦13年的「信誼兒童動畫獎」不受疫情影響，這屆仍收到1461件參賽作品，今（15）日揭曉。台東加拿國小黃珮瑄、邱晨欣幽默逗趣的居家上課經歷《斷線》，及7位學童遠距分工創作的《米香的報恩》，自126件作品中脫穎而出，雙雙獲得台灣兒童創作組特優獎。國際組與台灣組今年首次合併成專業組評選，優勝作品9部，法國囊獲4部，並以《Mum is pouring rain》贏得首獎。台灣導演劉力瑜、王姝妍作品《這個比較甜》拿到台灣特別獎，趙翊涵《蟲戲》獲特選獎。

專業組收到來自88個國家的1201件作品，以及台灣作品134件。開辦第3年的台灣兒童組，收到小學生作品126部。兒童創作組初選評審選出22部進入決選，最終選出特優2組、優選3組、佳作8組，其他入圍的9部作品也都頒予入選獎，鼓勵更多學校帶領兒童投入動畫創作。兒童組22部入選作品，信誼也規畫小小導演線上影展，供讀者和創作者觀摩。(影展網址： https：／／bit.ly／3I3nqOy)

信誼基金會董事長張杏如表示，新設立的兒童創作徵獎，連續3年收到來自全台，包含台東、花蓮、金門等偏遠學校的作品。這一屆兒童組徵獎受到疫情影響，特別是國小為了防疫而停課，對於需要團隊合作拍攝的動畫是一大考驗。但熱情的小導演和老師們，在防疫中仍堅持創作，126部作品不僅議題選材十分豐富，媒材風格多元，令人驚喜的是收到的作品更具「時代性」。

兒童創作組兩部特優作品都因為疫情做了團隊人數和合作方式的調整。《斷線》是去年獲得佳作的台東加拿國小黃珮瑄、邱晨欣再次出擊的成果。《斷線》直指遠距課程中理智和網路的斷線，以童真紀錄了孩子們防疫停課期間，在部落居家學習的真實寫照和限制。指導老師林鳳如說，前次參賽主題是部落傳說，總覺得有一些框架在，這次鼓勵孩子打破框架，內容貼近生活，反而表現更出色。片尾電線杆下上課的情景是真的，偏鄉網路訊號不穩定，有些小孩在家上課收不到訊號，就會把桌椅搬到家門口對著電線杆，繼續上課。雖然上得很辛苦，但孩子用幽默的角度來看待，令人莞爾。

另一部兒童組特優作品是由資深動畫教學老師張淑滿，透過線上帶領7位1到4年級的學童分工完成的作品《米香的報恩》。張淑滿說，故事發想初期本想帶孩子們實際去觀察、體驗爆米香攤車，但因疫情無法成行，便讓孩子們在線上觀看爆米香過程影片，而後去發想故事，分工分頭創作，最後再把故事串在一起，讓孩子經歷了一次透過遠距合作共同完成作品的體驗。

教育部長潘文忠致詞表示，感謝信誼早在1988年就為小小孩的文學獎創作培育人才，是最早也是唯一為小小孩辦的獎項，而後也與時俱進創辦兒童動畫獎。疫情帶來不便，但也相對來新的機會。

文化部政務次長蕭宗煌感謝信誼13年來為台灣培養動畫人才，兒童創作動畫，是另一種表達方式，用孩子自己的觀點說自己的故事，同時慢慢演化成對世界的關懷。