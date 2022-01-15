立委費鴻泰、曾銘宗與會計師公會理監事們在福德地區「松隆區民活動中心」舉辦春節愛心送米活動。（立委費鴻泰提供）

立委費鴻泰、曾銘宗與會計師公會理監事們一起年前送愛心，今天下午2時30分開始，在福德地區「松隆區民活動中心」舉辦春節愛心送米活動，而這個活動中心位於永春陂的濕地公園，也是費鴻泰與在地松隆里黃俊龍里長共同大力促成，目前是台北市信義區新的熱門景點。

台北市會計師公會張豐淦理事長、台灣省會計師公會劉嘉松理事長與理監事們，以及費鴻泰、曾銘宗在周末假日散播愛心與溫暖，特別準備白米4600包共計9200斤，在春節前致贈給鄰里弱勢家庭及社福團體。

因疫情關係，活動採取各里透過里長，分別贈予白米給里內需要之家庭。因此，今天贈送白米儀式，由信義區松隆里長黃俊龍、松友里長張海秋、中坡里長曾傳達的代表參加，三位里長也分別表達感謝，並致贈感謝狀給活動主辦單位由張豐淦理事長、劉嘉松理事長、林建邦主委代表接受。

另外，主辦單位也贈予信義區「信義南港身障資源中心」和「東區單親家庭服務中心」，分別由台北市智障者家長協會副理事長賴豐福、資源中心督導陳筱凡和由周書尹主任代表參加。這二個單位也分別準備了感謝狀由吳漢期、陳柏華名譽理事長代表接受。

費鴻泰及曾銘宗共同做公益的推手，希望可以促成更多企業及社團一起加入社會關懷與慈善活動的行列，來關心身心障礙者、弱勢及單親家庭等。

社團法人台北市會計師公會與台灣省會計師公會秉持專業的服務態度，對社會公益更是不遺餘力，也強調，弱勢家庭需要我們更多關懷，希望今天的愛心活動，可以拋磚引玉。