溪湖警分局年輕女巡官賴真妮，小臉、大眼，擁有女明星般的高顏值，日前參與防搶演練，意外成為嬌點，引發熱烈詢問、討論。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

陽光開朗的陳威秉外型也帥氣挺拔，引發婆媽們熱心詢問，成了熱門的國民女婿。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪湖警分局日前在埔心鄉舉辦防搶演練，假扮鴛鴦盜的年輕男女巡官，意外引發話題討論。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪湖警分局日前在埔心鄉舉辦防搶演練，假扮鴛鴦盜的年輕男女巡官，意外引發話題討論。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

年節將至，警方密集進行反詐騙宣導與防搶演練，彰化縣溪湖警分局日前找來高顏值的年輕男女巡官陳秉威、賴真妮扮演搶匪，沒想到兩人落網後引發超高詢問度，尤其大眼曉臉的賴真妮，有張明星臉，不少婆婆媽媽紛紛透過熟識警察打探「結婚沒？」成為近日溪湖地區最熱烈的話題嬌點。

「搶劫！別動，不然就開槍囉！」溪湖警方近日在埔心鄉台中商銀埔心分行舉行防搶演練；陳秉威、賴真妮兩名巡官假扮鴛鴦大盜入內行搶，高舉槍枝喝令行員把錢裝進大帆布袋中，不少正在銀行內的民眾立刻動也不動，將眼神全投射在這對情侶身上。行員機警通報，警力到場追捕，在附近攔截人車後，順利將兩人團團包圍、壓制逮捕。

民眾看見頭戴鴨舌帽、一頭秀麗長捲髮的女搶匪被壓制在地，口罩鬆脫之際，被賴真妮的精緻臉蛋吸引，一旁另名就逮的男搶匪也帥氣英挺，紛紛看得目不轉睛，事後不少人紛紛主動打動兩人狀況，熱心主動要幫忙介紹，近日兩人意外成為溪湖地區最熱門的國民媳婦、國民女婿。

根據了解，神似尹馨、邵雨薇的賴真妮，曾任職於台中港警局，去年10月調至溪湖分局四組擔任巡官，目前未婚，到職至今敬業認真，但對私事十分低調保密。

溪湖分局表示，兩名巡官都是年輕優秀的員警，對於被熱烈討論，都未發表意見，不想模糊防搶演練的宣導重點；分局長林書慶也呼籲民眾，年關將近，如需提領大筆現金可申請警方護鈔，使歹徒無機可乘，讓大家平安過好年。