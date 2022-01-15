近年兩岸關係緊張，中共軍事擾台動作不斷，立法院長游錫堃今日表示，台灣精神是護台良方，所亦必須加強我國歷史教育，讓敵人知道打過來我方不會投降，並會考慮到所需要的時間成本，要拿台灣沒這麼簡單，這樣人家就不會侵台。

游錫堃今出席「民主永續的理念與實踐」永社十週年紀念研討會專題演講，游錫堃指出，中共以製造假訊息、醜化我國政府、破壞台灣社會信任感，這是全世界有目共睹的。這也是為何立法院通過反滲透法立法，以因應中共的滲透。

游錫堃說，台灣因為對先民沒有記憶，不知台灣先賢如何渡過台灣海峽來到台灣打拚，因此，要把台灣精神找回來，防衛台灣的意志就會更強，如果外國要侵台，會考慮所需要的時間成本。

游錫堃分析，目前國際局勢日益緊張，美中兩大國已成為戰略競爭對手，尤其最近2021年12月，民主峰會美國邀請包括台灣在內的110國家和地區，未受的邀國家就包括中、俄兩大國，美中對抗情勢已然成形。

游錫堃說，中共侵台風險陡增，2020年軍機繞台380次，2021倍增至972次。而大陸社會經濟狀況不穩定，內部權力鬥爭激烈，為緩解內部壓力，習近平是否借題發揮攻打台灣？不可不注意。

另一方面，台灣防衛意志被質疑，也令人擔憂，一項調查就顯示，募兵制沒有優於徵兵，後備訓練不足是原因之一，因此華爾街日報即報導專家憂心台灣戰備，建議應和美國共同訓練，甚至引述台灣兵服役內容為「移動備用輪胎和除草」。其次，國內親美親中不同勢力拉扯，也影響我國戰力，這些都值得台灣深思。