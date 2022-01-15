投履歷是應徵工作的必經過程之一，許多人都靠著履歷找到未來歸屬，但運動員就比較不一樣了，他們往往是靠場上的運動表現來展現自我，不過今天要介紹的這位運動員他就是靠著「常規」求職方式找到工作，之後更藉此成為國家隊的一員，過程相當勵志且充滿戲劇性。

Shamrock Rovers star Roberto Lopes ignored a LinkedIn message for NINE MONTHS because it was in Portuguese - but after finally reading it he's now preparing to face some of the world's top players at AFCON through his Cape Verdean dad https://t.co/sETjYiZpV7 pic.twitter.com/qu7LgsJd6L — Showbiz (@showbiznotices) January 6, 2022

這位足球好手名叫羅伯托洛培茲(Roberto Lopes)，出生於愛爾蘭，母親是愛爾蘭人，而父親是佛得角共和國(The Republic of Cabo Verde)人，這是一座來自大西洋的非洲島國，獨立前曾是葡萄牙殖民地，鮮少有人知道，而洛培茲可是與這個陌生國家有著緊密連結。

洛培茲22歲時在愛爾蘭業餘聯賽踢球，但他自認聯賽等級不強，自己也沒足夠實力去別國發展，中間一度去銀行上兩年班，當時他是靠著求職網站《LinkedIn》在找工作。而他後來仍心繫足球場，選擇回到場上，並努力成為愛爾蘭職業球員。

之後戲劇性的事情就發生在他身上，長達8年後，當初他所用的求職網站傳來一則葡萄牙文(佛得角主要語言)訊息，起初他以為是垃圾訊息沒有理會，結果9個月後他又收到了一則英文訊息，上面寫著：「我們正尋找一些新球員，你有興趣成為佛得角國腳嗎？」

他可能沒想到，當初用來簡單找工作的求職網站讓他人生出現丕變，他回憶說：「我很少使用LinkedIn，其實那時我只要將它複製貼到Google翻譯就好，真是謝天謝地，他們後來又用英文傳給我，從那之後我吸取了教訓，每天都會打開LinkedIn。」

接著他當然沒放過機會，在2019年轉籍成為佛得角國家隊一員，還扛下後防主力角色，之後更代表佛得角參加2021年非洲國家盃，但在職業戰場他仍效力愛爾蘭三葉草流浪者隊，不忘祖國栽培，而他還因此創下一個歷史紀錄，成為史上首位出生愛爾蘭並參加非洲盃的選手。