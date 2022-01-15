第3次「雙北大戰」15日在台北和平館熱鬧開打，前次交手慘遭台北富邦勇士演出逆轉秀的新北國王，這次完全學乖了，靠著末節一波10比0穩住戰局的猛攻，國王最後以102比75輕取地主富邦，目前雙北大戰打成2勝2敗平手，國王5勝4敗搶占第2。

國王洋將麥卡洛首節就火力全開，單節轟進5顆三分球、獨拿21分，富邦對他的三分外線幾乎不設防，也讓國王很快就取得兩位數領先，首節結束，國王31比21領先，光是麥卡洛一個人得分就跟富邦全隊首節一樣，更創單節得分紀錄。

儘管富邦次節靠著辛特力的火力，持續把分差縮小到個位數，不過國王總有辦法重新拉開比分，場上更逐漸變成曾文鼎與麥卡洛捉對廝殺，曾文鼎還不斷呼喊隊友讓他單打，卻被吹違反運動道德犯規，打完上半場，國王仍以50比38領先。

來到第3節，靠著楊敬敏、李愷諺與洪楷傑各1顆三分球，國王打出11比3猛攻，轉眼擴大領先到20分，甚至領先幅度最多來到22分，幸好張耕淯適時提供外線火力，搭配辛特力繼續發威，富邦在打完前3節後，追成61比76的差距。

富邦末節開始打出10比2小高潮，縮小差距到6分，可是國王又靠簡祐哲的外線帶領，打出10比0回應，比分再次被拉開，國王甚至把領先擴大到25分，富邦已經無心戀戰，很快就把主力換下，國王也用五上五下換人，比賽進入垃圾時間。