《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度國防參謀長（CDS）拉瓦特（Bipin Rawat）上將夫妻2021年12月8日墜機身亡，該國空軍本月14日終於發布聲明，稱拉瓦特夫妻當時搭乘的Mi-17V-5運輸直升機並未發生機械故障，而是因飛行員陷入空間迷向，才導致直升機失事。

根據聲明稿，在進行調查後，已排除Mi-17V-5直升機發生機械故障、遭遇破壞或出現維護疏失等狀況的可能性，認為失事原因是當時天氣「意外發生變化」，讓飛行員在雲層中陷入空間迷向，導致該機最終不幸墜毀。

印度空軍表示，相關調查由印度陸、海、空三軍派出的專家執行，包含分析飛航記錄器（俗稱黑盒子）保存的資料與駕駛艙對話等，並已針對調查結果採取行動，以防止未來再度發生類似的災難。

一架載有拉瓦特夫妻等14人的Mi-17V-5直升機，2021年12月8日從蘇魯爾（Sulur）空軍基地起飛，目的地是威靈頓（Wellington）的國防參謀學院（Defense Services Staff College），但著陸前7分鐘於山區墜毀，包含拉瓦特夫妻在內的13人當場身亡，唯一的生還者辛赫（Varun Singh）上校也在同月15日傷重不治。

印度為將目前大多各自為政的19個司令部，合併成囊括三軍的戰區聯合作戰司令部，於2019年底設立國防參謀長職位，並由拉瓦特擔任。在拉瓦特去世後，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）上將預計將成為下一任國防參謀長，但據稱由於次任陸軍參謀長的人選難以決定，正式任命至今仍未下達。