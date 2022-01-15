蔡昌憲出道12年，近來推出首張台語專輯《有閒》獲好評。從選秀節目《超級偶像》嶄露頭角的他，曾參與多部破億票房的賣座電影演出，也主持行腳類節目及《超級紅人榜》，備受肯定。他近年成功跨足副業，創立水餃品牌，還與友人一起投資推出運動健身用品、情趣用品，年營業額破億。

蔡昌憲表示剛好在疫情爆發前，跟朋友從日本代理運動健身用品，不只產品質量優、價格也親民，加上他熱愛運動、陽光活潑個性，時常向大家分享好用的居家健身器材，舉例健身滾輪，是很常出現在現代人的家中，他笑說：「也會出現在家裡角落，不一定常用。」並提到因為疫情影響，大家不方便去健身房，都開始宅家看影片運動，他也是在家三不五時就會拉彈力帶、做滾輪及用筋膜球放鬆身體，維持體能。

蔡昌憲去年參與《全明星運動會》錄製，但拍攝到後期，爆發三級警戒，全面停工，他笑說不可以節目一暫停就不運動，當時隊員們一起視訊健身，感情融洽，互相督促保持最佳體態，他笑虧：「如果一開工全身都鬆鬆垮垮一定是不行。」

蔡昌憲和空姐老婆結婚3年，歷經3次試管失敗後，在去年8月迎來兒子「小菜包」，正忙學習當新手爸爸，有想拚下一胎？他自虧去年接連迎來「二胎」兒子、新專輯，現在都努力陪伴、宣傳，「先把目前階段都弄好，專心把兒子養大」，他計畫等兒子長大到會叫爸爸了，才會考慮生下一胎，他私心希望二寶是女兒，「女兒很讚，不過兒子也不錯，女兒是首選。」更幽默：「健康就好，選什麼選。」

蔡昌憲與友人一起投資推出運動健身用品，開心分享居家運動心得。（粘耿豪攝）